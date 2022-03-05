«Яндекс.Дзен» изменит способы персонализации и монетизации из-за бума контента

Руководство «Яндекс.Дзен» отметило стремительный рост объёма контента на площадке, а также смену его контекста. В связи с этим пользователям предоставят возможность самим решать, какой контент они хотят читать и смотреть, так как в таких условиях невозможно добиться качественной персонализации, сообщили Sostav в пресс-службе «Дзена».

Пользователям платформы будут показываться публикации каналов по подпискам, а новой аудитории предложат выбрать каналы и настроить ленту по интересам.

Кроме того, «Дзен» трансформирует монетизацию авторов и медиа в сторону подписок — теперь платформа будет платить не за показы рекламы в контенте, а за работу с аудиторией. Чтобы поддержать блогеров, которые столкнутся с падением доходов, компания проинвестирует собственные средства на выплаты авторам, отметили в «Дзене».

Рекламные публикации по-прежнему будут показываться пользователям в ленте в соответствии с настройками кампаний.