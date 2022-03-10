«Яндекс.Дзен» остался доступен только в России

Платформа блогов «Яндекс.Дзен» теперь доступна только для пользователей из РФ, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сервиса.

«Теперь «Яндекс Дзен» доступен только пользователям из России — они увидят в ленте только тех авторов, на которых подписались сами. В условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран», — сказали в «Яндекс.Дзен».

Накануне компания Meta сообщила, что в целях безопасности пользователей в России и на Украине в соцсети Instagram невозможно будет увидеть, на кого они подписаны и кто подписан на них.

«Яндекс.Дзен» — платформа для блогеров и медиа, принадлежащая компании «Яндекс». Она отображается с главной страницы Яндекса и встроена в Яндекс.Браузер. «Яндекс.Дзен» формирует ленту публикаций, автоматически подстраиваясь под интересы пользователя.