Яндекс.Дзен открыл совместный доступ к каналам

Блогеры Яндекс.Дзена теперь смогут вести канал вместе с другими людьми. Владелец канала может предоставить три типа доступа:

• Администратор. Он может создавать, редактировать публикации, а также давать доступ к каналу другим пользователям.

• Автор/редактор. Может создавать и редактировать публикации.

• Наблюдатель. Может смотреть статистику канала.

За владельцем канала остается управление администраторами и заработком.

Директор Яндекс.Дзена по работе с партнерами Александр Соболь:

Нам важно развивать платформу вместе с блогерами: мы внимательно слушаем их предложения и учитываем в разработке новых возможностей. Так произошло и с идеей совместного доступа к каналам. Владельцы смогут создавать настоящие медиа с полноценными редакциями, где одни блогеры будут писать статьи, другие — готовить нарративы, а третьи — создавать видеоролики.

Совместный доступ к каналу удобен для создания и редактирования контента, работы с рекламодателями. Теперь авторы Дзена могут делиться с ними статистикой, открывая доступ для ее просмотра. Рекламные агентства смогут в одном интерфейсе следить за статистикой всех каналов, с которыми работают, анализировать их показатели и своевременно оценивать потенциальный эффект кампании.

Чтобы настроить совместный доступ, нужно перейти в настройки канала и выбрать вкладку «Доступы».

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