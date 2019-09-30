Яндекс.Дзен открыл возможность работать с видео

Яндекс.Дзен вышел на рынок видеоплатформ. Теперь там можно публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате. Алгоритм будет рекомендовать пользователям видео наряду с привычными для платформы статьями авторов. Сторонние сервисы не нужны — видео грузятся напрямую в Дзен.

Дзен протестировал видеоформат на платформе с ограниченным количеством блогеров. Тест помог определить оптимальную продолжительность ролика, а также научить алгоритмы рекомендовать видео релевантным пользователям в ленте. Результаты тестирования показали, что лучше всего работают короткие видео до 15 минут.

Дмитрий Иванов, генеральный директор Яндекс.Дзена:

Для многих российских блогеров Дзен стал главной текстовой платформой. Мы рады тому, что алгоритмы Дзена помогают пишущим авторам найти свою аудиторию, но не хотим на этом останавливаться. Теперь доступ к аудитории Дзена смогут получить и видеоблогеры. Мы приглашаем публиковать видео текущих авторов Дзена, а также блогеров с других платформ, которым Дзен может дать дополнительную аудиторию.

В среднем каждый пользователь смотрит по два ролика в день. Пока в Дзене 20 млн просмотров видео ежедневно. Когда доступ к публикации будет у всех пользователей, в Дзене ожидают рост этих показателей.

Уже сейчас, в ходе тестирования, видео обгоняет по популярности нарратив — фирменный формат Дзена с самыми высокими показателями вовлеченности пользователей.