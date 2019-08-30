«Яндекс.Дзен» предложил самозанятым блогерам платить налоги самостоятельно

«Яндекс.Дзен» ввел отдельную регистрацию для самозанятых пользователей из Москвы, Калужской и Московской областей и Татарстана.

С заработка обычных пользователей сервис сам платит налог в 13 %, 5,1 % на отчисления на ОМС и 22 % в ПФР. Самозанятые сами смогут в приложении «Мой налог» раз в месяц отчислять 6 % — эту сумму рассчитывает «Яндекс.Дзен». Взносы в ПФР такой пользователь может делать при желании.

Александр Соболь, директор «Яндекс.Дзена» по работе с партнерами:

Многие наши авторы зарабатывают на блогах и они хотят сами контролировать отчисления в ПФР или на ОМС. Новый налоговый режим дает им такую возможность. «Дзен» не платит эти отчисления сам, а отдает автору заработок целиком».

В компании отмечают, что авторы сами могут выбрать, платить им налоги в «Яндекс.Дзене» по стандартной схеме или регистрироваться самозанятыми.