Яндекс.Дзен представил новый формат публикаций: посты

Пользователям платформы «Яндекс.Дзен» теперь стал доступен еще один формат публикаций – посты. Администрация площадки утверждает, что с помощью нового формата пользователи смогут делиться новостями, отзывами и различной аналитикой.

Yовый формат публикации пока находится в стадии тестирования, поэтому сейчас посты видны лишь подписчикам каналов. Однако уже в скором времени в ленте будут всплывать рекомендации на тот или иной пост согласно интересам пользователей.

Формат постов подразумевает публикации не больше 1500 знаков с возможностью добавить ссылки изображения. Для полного прочтения поста, пользователю необходимо будет нажать «Развернуть» в ленте. Посты будут показываться в ленте «Дзена» в течение суток и сохраняться в канале блогера.

В ближайшее время новый формат будет доступен лишь в приложении платформы, в мобильной браузере «Яндекс» и мобильной веб-версии главной «Яндекса». Осенью посты можно будет читать на десктопе.