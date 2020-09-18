«Яндекс.Дзен» представил видеорекламу с оплатой за клики и досмотры

«Яндекс.Дзен» представил новый рекламный формат — видео с бесшовным переходом на сайт рекламодателя. Рекламные ролики с пометкой «промо» будут отображаться в ленте «Дзена», в том числе в мобильном приложении и на главной странице «Яндекса».

Ранее рекламодателям был доступен только in-stream формат — ролики проигрывались внутри видео авторов на площадке. Теперь рекламодатели смогут продвигать out-stream видео с оплатой за досмотры или клики. Сделать это можно будет через рекламный кабинет «Дзена».

Видеоформат становится все популярне и востребованнее у пользователей «Яндекс.Дзена», отмечают в компании. По данным площадки, за просмотром роликов пользователи проводят 140 млн минут — это 17% от общего времени в «Дзене», и показатель продолжает расти.

Для размещения в «Дзене» подойдут готовые рекламные ролики и видео из социальных сетей, в том числе и длинные форматы: распаковки, рум-туры, how-to видео, которые позволяют подробно рассказать о преимуществах продукта или услуги, уточняют в компании.