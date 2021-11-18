«Яндекс.Дзен» сократил трафик новостным СМИ

Издатели столкнулись с радикальным сокращением трафика от платформы «Яндекс.Дзен». У крупнейших медиа, таких как РИА «Новости» и «Комсомольская правда», он упал в разы. Издатели недовольны новой политикой «Дзена», который набрал аудиторию, в том числе, благодаря их контенту, а теперь переориентировался на блогеров. Сам «Дзен» заявляет, что делает ставку на короткие видео, и советует новостным сайтам поступать так же в своих каналах на платформе.

По данным Liveinternet, количество заходов на сайты СМИ с платформы «Яндекс.Дзен» в ноябре 2021 года сократилось вдвое по сравнению с ноябрем 2020 года, до 4,5 млн пользователей в сутки. Количество просмотров контента в каналах медиа на «Дзене» упало в 2,5 раза, до менее 10 млн в сутки. У отдельных СМИ падение сильнее: так, трафик на сайты «Комсомольской правды» (КП) и «РИА Новости» упал с 1,8 млн до 600 тыс.

Вторая причина, по его словам, активный рост в «Дзене» видеоформатов, которые перетягивают внимание аудитории: «В нашем фокусе — развитие блог-платформы». Но «Дзен» заинтересован в качественном контенте от медиа и предлагает им осваивать новые форматы, например короткие ролики, заверили в «Яндексе».