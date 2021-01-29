«Яндекс.Дзен» тестирует формат прямых трансляций

«Яндекс.Дзен» в тестовом режиме запустил формат прямых трансляций, благодаря которому блогеры смогут проводить собственные стримы прямо на площадке, рассказали Sostav в пресс-службе сервиса. На период теста трансляции будут доступны участникам программы «Нирвана».

Блогеры смогут отслеживать количество зрителей, общаться с ними в чате и сохранять записи трансляций. Запустить стрим можно в десктопном редакторе через сервис Open Broadcaster Software (OBS).

Трансляции появятся в каналах блогеров и ленте рекомендаций. На первом этапе трансляции можно смотреть в десктопной версии сайта, позже они станут доступны в мобильной версии сайта, в приложении «Дзена» и поисковом приложении «Яндекса».