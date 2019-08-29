«Яндекс.Дзен» встроил в Viber тестовую вкладку с рекомендациями новостей

«Яндекс.Дзен» начал тестировать интеграцию ленты рекомендаций в интерфейс Viber — публикации появились во вкладке с новостями. Внимание на это обратили пользователи мессенджера, запуск пилота vc.ru подтвердили в «Яндекс.Дзене».

Тестирование началось в июле 2019 года и продлится около трех месяцев, уточнили в компании. В пилоте участвует по 1 млн пользователей Viber в месяц в каждом регионе в России и Белоруссии.

По итогам тестов «Яндекс.Дзен» проанализирует поведение пользователей в мессенджере: количество заходов в ленту, проведённое в «Дзене» время, репосты внутри мессенджера, метрики Viber и другие показатели.

Для нас Viber — это крупная дополнительная площадка для распространения публикаций медиа и блогеров «Яндекс.Дзена». Пользователи Viber получат доступ к интересному контенту нашей платформы, а издания и авторы «Дзена» — дополнительную аудиторию среди пользователей популярного мессенджера. пресс-служба «Яндекс.Дзена»

Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» заработал в 2016 году как агрегатор, а в 2017 году пользователи получили возможность публиковать материалы непосредственно в сервисе. В декабре 2018 года в «Яндексе» рассказывали, что ежемесячная аудитория «Дзена» достигла 35 млн пользователей.