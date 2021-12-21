«Яндекс.Дзен» выплатит своим авторам 4 млрд рублей

По информации издания «Ведомости», сервис персональных рекомендаций и платформа для блогеров «Яндекс.Дзен» в 2022 году раздаст блогерам 4 млрд рублей. Выплаты получат лучшие авторы за взаимодействие подписчиков с контентом, за просмотры и дочитывание своих постов, а также за привлечение новых подписчиков на каналы контентной платформы «Яндекса».

По заявлению представителя «Яндекса», в 2021 году компания потратила на такие выплаты 2 млрд рублей и 1,1 млрд рублей в 2020 году. Причина столько большого увеличения выплат — с декабря этого года «Яндекс» начал платить блогерам «Яндекс.Дзена» за взаимодействие подписчиков с контентом.

Эксперты пояснили изданию, что «Яндекс» таким образом переманивает к себе блогеров из других онлайн-платформ, включая Telegram, YouTube, TikTok и VK, у которых есть контент высокого качества. Компании нужно больше авторов, которые генерируют трафик не только за счет кликбейтных заголовков, а за счет интересного содержания, которое привлечет еще больше подписчиков в «Яндекс.Дзен». В этом случае, помимо прямой монетизации, например, в рамках программы поддержки блогеров, авторы еще зарабатывают на рекламе внутри постов, а «Яндекс» на нативной рекламе.