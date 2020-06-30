Яндекс.Дзен запускает новые форматы — истории и галереи

Яндекс.Дзен начинает тестировать новые короткие форматы для блогеров — истории и галереи.

С помощью галерей блогеры получат возможность делать короткие публикации с картинками: от инструкций и рецептов до небольших авторских комиксов. Галерея может включать до 10 иллюстраций, к каждой из которых можно добавить описание объемом в тысячу знаков.

Формат историй же позволит блогеру поделиться со своими подписчиками важными моментами из жизни. В историях блогеры Дзена смогут делиться фотографиями и короткими видеороликами. Истории будут перелистываться автоматически: каждая из них отображается до 15 секунд, затем включается следующая. Через 24 часа после публикации истории исчезают.