«Яндекс.Дзен» запустил новый раздел «Интересное»

Июл 21, 2021

Разработчики «Яндекс.Дзен» добавили новый раздел с тематическими подборками. Он состоит из карточек с актуальным фото- и видео-контентом, объединённым общей тематикой.

По мнению команды, «Интересное» поможет пользователям находить больше разнообразных медиа-продуктов. Для создания подобных подборок в дальнейшем будут привлекаться специалисты из разных областей, публичные личности и партнеры.

Пока что обновление доступно на главной странице Android-версии приложения «Яндекс» и в рекомендательной ленте «Яндекс.Дзена» на выделенной вкладке. В ближайший месяц нововведение появится в приложении для iOS, а до конца года новый раздел обещают добавить и на другие площадки.

Источник: 4PDA
 
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