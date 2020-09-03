«Яндекс.Дзен» запустил программу фактчекинга

Сервис «Яндекс.Дзен» тестирует программу проверки фактов в публикациях пользователей на платформе. На старте проекта помогать в оценке материалов будут издания The Bell, ТАСС, «Интерфакс», а также Высшая школа экономики (ВШЭ). Участие в программе могут принять и другие организации, имеющие опыт экспертизы в области проверки фактов.

Фактчекинг пройдут публикации, которые быстро набирают популярность или получают много жалоб пользователей на ложную информацию. Личное высказывание блогера, описание его жизни, а также материалы художественного и сатирического жанров проверяться не будут.

Публикация, которая может содержать недостоверную информацию, отправляется нескольким фактчекерам в случайном порядке. На проверку отводится от четырех до восьми часов. М исчезает из общей ленты рекомендаций до окончания рассмотрения. В зависимости от решения публикацию либо убирают из рекомендаций, либо удаляют.

В случае, если фактчекеры не пришли к единому мнению, материал получает пометку как возможно содержащий недостоверную информацию. При этом автор сможет оспорить решение, предоставив ссылки на достоверные источники.

Блогеры, регулярно публикующие фейковые материалы, лишаются монетизации, а их статьи перестанут показываться в Дзене.