Яндекс.Дзен запустил программу создания рекламного контента

«Яндекс.Дзен» запустил специальную программу по созданию эффективного рекламного контента на платформе. Теперь рекламодатели получат три разных варианта публикаций под их бизнес-задачи, тестируя которые они смогут быстрее добиться первых ощутимых результатов в «Дзене».

Рекламодатели получат пакет материалов для старта трех рекламных кампаний. Пакет включает публикацию с пятью разными вариантами заголовков или обложек. Материалы будут доступны в виде черновиков в редакторе канала клиента в «Дзене». Их можно будет сразу запустить в продвижение, оценить эффективность и понять, какие из них решают задачи клиента наиболее эффективно.

Для участия в программе нужно до 31 декабря 2019 года пополнить баланс рекламного кабинета в «Дзене» на сумму от 200 тыс. рублей. Эти деньги можно потратить на продвижение рекламного контента.

Дмитрий Попов, руководитель отдела коммерческих решений «Яндекс.Дзена»: