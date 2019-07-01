Яндекс.Дзен запустил тематические ленты

«Яндекс.Дзен» представил тематические ленты, которые появятся в приложениях для iOS и Android. Об этом vc.ru сообщила пресс-служба сервиса рекомендаций.

Раньше в «Дзене» была только одна лента, где собирались все публикации по подпискам и интересам пользователя. Теперь пользователь может просматривать тематические разделы — «Наука», «Истории», «Красота» и другие.

Темы лент формируются на основе интересов пользователей, которые определил алгоритм. Позже их можно будет выбирать вручную. Контент внутри лент формируется также, как и в основной ленте «Яндекс.Дзена» — на основе анализа истории посещённых страниц, указанных пользователем предпочтений и других факторов.

Также «Яндекс.Дзен» представил новый раздел подписок, который обновляется в режиме реального времени. В нем показаны последние публикации авторов, на которые подписан пользователь.

Оба обновления станут доступны в ближайшее время, сообщил представитель сервиса.