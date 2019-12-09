Яндекс.Метрика запустила инструмент для анализа медийной рекламы

Яндекс.Метрика запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы. С его помощью можно следить за ходом рекламной кампании — охватом и конверсиями.

Метрика для медийной рекламы ежедневно фиксирует конверсии, которые произошли после просмотра креатива (post-view конверсии) или клика по баннеру или видеоролику (post-click конверсии). Новый инструмент учитывает и те целевые действия, которые были совершены спустя какое-то время после контакта с рекламой. Благодаря этому рекламодатели могут оценить отложенный эффект от показа баннеров и видеороликов. Период учёта конверсий может составлять до трёх месяцев.