«Яндекс.Музыка» запустила кабинет для подкастеров

«Яндекс.Музыка» в тестовом режиме запускает личные кабинеты для авторов подкастов, сообщили Sostav в компании. Авторы смогут увидеть детальную статистику: им будут доступны общие цифры прослушиваний, статистика по каждому эпизоду, а также пол, возраст и география слушателей. Такие данные позволят лучше понимать свою аудиторию и будут полезны для коммуникации с рекламодателями, считают в «Яндекс.Музыке».

Для просмотра статистики необходимо иметь аккаунт в «Яндексе» и как минимум одну загруженную запись на «Яндекс.Музыке». Кабинет пока доступен у части авторов, но в ближайшее время компания обещает открыть его всем. Статистика была доступна подкастерам и раньше, но предоставлялась только по запросу и охватывала календарный месяц.

В помощь новым авторам подкастов «Яндекс.Музыка» запустила «Энциклопедию подкастера» в «Яндекс.Дзене». Каждую неделю опытные подкастеры, журналисты, контент-продюсеры, специалисты по маркетингу и рекламе будут рассказывать о запуске и продвижении подкастов, а также о монетизации своих проектов.