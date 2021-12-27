«Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Аренда» запустили медиа «Я так живу»

Журнал посвящен аренде, продаже и обустройству жилья Медиа «Я так живу» включает четыре раздела: «Истории», «Учебник», «Идеи» и «Фан Фан Фан». В «Историях» публикуются рассказы людей об обустройстве дома, аренде или сдаче в аренду необычного жилья. «Учебник» содержит инструкции по поиску жильцов и безопасной сдаче недвижимости в аренду. Этот раздел будет расширяться. В «Идеях» будут решения по созданию уюта при экономии бюджета. Последняя часть, «Фан-Фан-Фан», содержит советы и необычные факты со всего мира об обустройстве дома. «Я так живу» «Яндекс.Недвижимость» запустил совместно с командой «Яндекс.Аренды».

«Для "Яндекс.Недвижимости" и "Яндекс.Аренды" новый журнал — дополнительный канал коммуникации с пользователями. Его задачи — транслировать ключевые сообщения и ценности брендов, привлекать новую аудиторию. Кроме того, медиа позволит сервисам чаще присутствовать в жизни пользователей, быть полезными не только в те моменты, когда неодходимо купить или продать, снять или сдать квартиру, но и помогать в решении и повседневных, и творческих задач», — рассказали в компании.