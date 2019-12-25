«Яндекс.Новости» будут отключать СМИ от сервиса за оскорбления и оценочные суждения в материалах

«Яндекс.Новости» планируют начать отключать СМИ от сервиса, если издания публикуют материалы с оскорблениями, агрессией, дискриминацией и оценочными суждениями, оформленными в том числе без указания источника информации.

На встрече с партнерами в начале декабря 2019 года руководитель подуправления продуктовых сервисов «Яндекса» Елена Бубнова говорила, что сервис автоматически проверяет «токсичность» издания — если спорных материалов много, СМИ проверяет менеджер. В случае подтверждения нарушения он отправляет предупреждение партнеру.

Если партнер получит три письма и не поменяет материалы, его отключат до исправления ситуации. Первое время система будет тестироваться. Сейчас «Яндекс.Новости» получают материалы от около 7 тысяч сайтов, из которых 2,5 тысячи зарегистрированы в Роскомнадзоре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.