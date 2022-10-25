«Яндекс.Новости» получат собственный бренд

Сервис «Новости» не будет интегрирован в приложение «Дзена». Сервис получит свой бренд, у него будет отдельная команда и стратегия по развитию. Об этом в рамках «Дзен-понедельника» сообщил директор по контенту платформы «Дзен» Ринат Низамов.

На странице Dzen.ru, где осталась привычная поисковая строка «Яндекса», есть виджет с погодой, далее идут «Новости» и привычная лента «Дзена». «Но, пожалуй, это один из немногих факторов, которые нас объединяют», — сказал Низамов.

Он уточнил, что у «Новостей» будет свой бренд, своя команда и свой путь развития, сервисы не будут пересекаться друг с другом.

Напомним, в сентябре «Яндекс» объявил о закрытии сделки по продаже сервисов «Дзен» и «Новости» компании VK. Как отметили в «Яндексе», все изменения в ее сервисах, связанные с продажей, будут появляться у пользователей постепенно.