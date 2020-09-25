«Яндекс.Плюс» запустил бренд-медиа о развлечениях

«Яндекс.Плюс» запустил собственное медиа о развлечениях в городе и интернете «ПлюсМинус».
Редакция «ПлюсМинус» планирует рассказывать о новостях из мира развлечений, вести репортажи с различных мероприятий и создавать авторские рубрики с приглашенными экспертами. А так как это брендированное медиа, то в нем читатели также смогут «узнать о возможностях «Плюса» и специальных предложениях от партнеров».
Руководителем проекта стала Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска», а редакцию возглавила Алиса По, соавтор канала «Психо Daily» и бывший редактор издания Afisha Daily.
Алиса По, главный редактор «ПлюсМинус»:
«Яндекс.Плюс» объединяет в себе много разных преимуществ: кино, музыка, кэшбэк на такси и еду, скидки на доставку. То есть по сути — это такая подписка про развлечения. Поэтому и «ПлюсМинус» — медиа про приятное времяпровождение в самом широком смысле: от материала с разбором картин студии Ghibli до рекомендаций плейлистов для бега.
Источник: Sostav.ru