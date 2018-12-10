«Яндекс» назвал самые популярные события и людей 2018 года

Футболисты Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Денис Черышев и Лионель Месси, а также модель Настя Рыбка и бывший глава Кузбасса Аман Тулеев вошли в топ-10 людей, о которых «Яндекс» получал больше всего запросов в 2018 году. Об этом говорится в результатах исследования компании.

Акинфеев лидирует по числу запросов, на втором месте — боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, который в октябре победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Дзюба занял третье место, на четвертом оказалась президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая активно поддерживала свою сборную на чемпионате мира в России.

На пятом месте фигуристка Алина Загитова, чемпионка Европы 2018 года, на седьмом — фигуристка Евгения Медведева, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018.

На шестой строчке оказалась Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), книга которой и публикации в инстаграме легли в основу расследования Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. Вашукевич тоже была на яхте. По ее словам, чиновник и бизнесмен обсуждали отношения России и США.

Аман Тулеев, который ушел в отставку с поста главы Кемеровской области после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», оказался на десятом месте.

Самыми заметными событиями в поиске «Яндекса» стали чемпионат мира по футболу в России и Олимпиада в Пхёнчхане. Далее по числу запросов — пожар в «Зимней вишне», бой Нурмагомедова и Макгрегора, президентские выборы, Лига наций УЕФА, повышение пенсионного возраста, нападение студента на колледж в Керчи, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье 11 февраля.

Из умерших в 2018 году знаменитостей пользователи чаще всего спрашивали об Иосифе Кобзоне, Олеге Табакове и Николае Караченцове. Из иностранцев в топ-10 по запросам попали физик Стивен Хокинг и рэпер XXXTentacion.

«Яндекс» учитывал статистику по запросам с 1 января по 19 ноября 2018 года.