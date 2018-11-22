«Яндекс» понизит в выдаче сайты с раздражающей рекламой

19 ноября, «Яндекс» представил обновленный алгоритм поиска «Андромеда». Теперь при поисковой выдаче система будет учитывать «качество сайта», а именно: эффективность решения задач пользователя, количество возвратов на сайт и наличие раздражающей рекламы на странице.

Сергей Певцов, руководитель отдела по безопасности поиска «Яндекс»:

Предыдущие версии поиска в первую очередь фокусировались на качестве ответа по конкретному запросу, поэтому общее качество сайта играло роль, но скорее второстепенную. В новой версии поиска это влияние стало существенно выше: при прочих равных предпочтительно демонстрировать сайты, предоставляющие хороший сервис даже в отрыве от контекста конкретного запроса.

Новый алгоритм проставит метки «Популярный сайт» для ресурсов с высокой посещаемостью и «Выбор пользователей» для сайтов с «высокой степенью» лояльности и вовлеченности. Также специальные метки получат официальные ресурсы, сайты банков из реестра ЦБ РФ и государственные сайты, такие как gosuslugi.ru или гибдд.рф.

Изменения затронули и «быстрые ответы» — опцию, выдающую моментальный ответ на вопрос прямо в поисковой строке. «Яндекс» дополнила инструмент таблицами и подборками ссылок по интересующей теме. В поисковую систему был также включен новый сервис «Яндекс.Знатоки», где пользователи могут обмениваться вопросами и ответами в разных областях.

Кроме того, компания представила сервис «Яндекс.Коллекции», сохраняющий заинтересовавшие пользователей сайты и видео в поисковике. Обновление позволит формировать подборки, которыми можно обмениваться.

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