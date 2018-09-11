Мосгорсуд отклонил жалобы «Яндекса» на блокировку пиратского контента

Мосгорсуд отклонил частные жалобы поисковика Яндекс на временную блокировку пиратских копий передач телеканалов «Газпром-медиа», сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова:

Частные жалобы на определения о применении обеспечительных мер по заявлениям 2#2 («Осторожно, земляне»), Тв3 («Мистические истории»), Парнас Медиа («Вне игры») рассмотрены, оставлены без удовлетворения, определения судей Мосгорсуда — без изменения.

Она также отметила, что частная жалоба на определение по заявлению ТНТ будет рассмотрена позднее.

Солопова напомнила, что на следующей неделе суд также отдельно рассмотрит заявления об отмене обеспечительных мер.

Между тем телеканалы уже обратились с исками о постоянной блокировке пиратских копий своих сериалов.