Телеканалы «Газпром-медиа» отказались от исков к «Яндексу»

Входящие в холдинг «Газпром-медиа» телеканалы ТНТ, ТВ-3, «2х2» и «Супер» подписали мировое соглашение с «Яндексом» по иску о выдаче в поисковой системе пиратских ссылок на видеоконтент телеканалов, полностью отказавшись от исковых требований, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«Мы подписали мировое соглашение с телеканалами ТНТ, ТВ-3, «2х2» и «Супер». Производство по делам прекращено. Согласно определению суда, утверждающего мировые соглашения, телеканалы отказываются от исковых требований в полном объеме», — сообщили в компании.

В сентябре телеканалы «Газпром-медиа» подали иски к интернет-компании из-за выдачи ссылок на ресурсы с пиратскими копиями сериалов.

В октябре и «Яндекс», и «Газпром-медиа» в числе других медиахолдингов и интернет-компаний подписали антипиратский меморандум, предполагающий механизм урегулирования споров интернет-компаний и владельцев прав на видеоконтент.

В ноябре «Яндекс» сообщил о том, что, согласно меморандуму, начал исключать из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальным контентом, добавленные в специальный реестр по заявлениям правообладателей. Ссылки исчезают из поисковой выдачи в течение шести часов после попадания в реестр.