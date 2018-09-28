«Газпром медиа» не планирует отзывать судебные иски к «Яндексу»

«Газпром медиа» не планирует отзывать судебные иски к компании «Яндекс», сообщили в четверг в пресс-службе холдинга.

Мы удовлетворены решением суда. При этом на сервисе «Яндекс. Видео» по-прежнему есть возможность смотреть пиратский контент, как наших, так и других правообладателей. Мы не планируем отзывать судебные иски.

Ранее Мосгорсуд отклонил два заявления «Яндекса» об отмене обеспечительных мер по заявлениям телеканалов, входящих в холдинг «Газпром медиа», до вынесения окончательного решения.

В холдинге также предупредили, что если «Яндекс» будет затягивать процесс удаления противоправного контента, ссылаясь на поиск технических решений, то это вынудит «Газпром медиа» «поднять волну исков и по другим проектам». При этом в холдинге не стали комментировать возможность заключения мирового соглашения.

В свою очередь гендиректор канала «ТВ-3» Валерий Федорович, который входит в число истцов, отметил в беседе с журналистами, что если Мосгорсуд отклонил заявления, то это означает, что истцы правы.

Компании «Парнас Медиа» (телеканал «Супер») и «Телеканал ТВ-3» просят суд обязать «Яндекс» прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей каждому в качестве компенсации за нарушение исключительного права. Аналогичные иски к «Яндексу» подали ранее телеканалы ТНТ и 2x2.

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