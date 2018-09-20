«Газпром-Медиа» не увидел оснований для привлечения Mail.Ru и Rutube к суду с «Яндексом»

Холдинг «Газпром-Медиа» не считает нужным привлекать Mail.Ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делу о блокировке пиратских копий сериалов в сервисе «Яндекс.Видео», сообщает ТАСС.

«Компания «Яндекс» вправе пользоваться всеми правами, предоставленными законом стороне по делу. Мы не видим причин, по которым судебный акт по нашему делу мог бы затронуть права иных лиц, кроме уже участвующих в нем», — заявили в пресс-службе «Газпром-Медиа».

С требованием прекратить размещение пиратских копий сериалов в суд обратились принадлежащие группе «Газпром-Медиа» телеканалы ТНТ, ТВ3, «Супер» и «2×2». Суд обязал «Яндекс» убрать из списка выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов. Поисковик удалил пиратский контент, однако назвал требование удалить ссылки необоснованным, обжаловав решение Мосгорсуда.

В «Яндексе» в свою очередь настаивают, что к делу нужно привлечь сайты, чьи интересы могут быть затронуты в ходе разбирательства.