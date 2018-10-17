«Яндекс.Новости» начали тестировать эмодзи-реакции для оценки новостей

«Яндекс» начал тестировать возможность ставить оценки-эмоции в агрегаторе «Яндекс.Новости», сообщили TJ в компании. Пока функция доступна только ограниченному числу пользователей.

В компании не уточнили, когда было запущено тестирование и какой именно процент пользователей сервиса получил доступ к новой функции.

Одним из первых на «лайки» в «Яндекс.Новостях» обратил внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». Он опубликовал скриншот, на котором видно, что пользователь может выбрать одну из семи реакций. Они доступны на странице с новостным сюжетом — подборкой сообщений, посвященных одному информационному поводу. Повлияют ли оценки на рейтинг материалов — неизвестно.

По итогам эксперимента «Яндекс» решит, стоит ли включать реакции для всех.

Влияют ли оценки читателей на рейтинг материалов в «Яндекс.Новостях», в компании не рассказали.