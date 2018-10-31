Ясен Засурский: «Культура — важный элемент преодоления ужасных событий...

— Ясен Николаевич, как известно, в Вашей жизни важное место принадлежит книгам. Поэтому мой первый вопрос о ваших литературных пристрастиях…

— Любимых авторов много. И все-таки, наверное, на первом месте для меня — произведения Чехова. Это самый важный для меня писатель. На мой взгляд, он один из самых великих русских писателей, который очень многое дает сегодня для понимания и России, и русской литературы. Он, как и Пушкин, универсален в своем творчестве. Пушкин и Чехов похожи, но не по формальным признакам, а по видению жизни, целеполаганию.

Хотелось бы назвать еще двух великих писателей, которых я ставлю выше многих. Это Шекспир и Гете. В американской литературе я люблю Твена и Уитмена. Марк Твен передает жизнерадостное настроение свободного человека. Уолт Уитмен интересен своим космизмом. И хотя в американской литературе после них было много интереснейших писателей, но все-таки эти два художника слова выходят за рамки национальной литературы, хотя они и очень американские. В этом заключается их универсальность.

— Может ли обращение к литературе снизить высокий градус накопившейся агрессии в современном мире?

— Литература всегда благодатно воздействовала на человека. Чехов — это проповедь уважения к человеку. Если вы посмотрите на современную драму, то она во многом основывается на чеховском наследии. И в Англии, и в Америке, и в Аргентине — везде Чехов, потому что он истинный гуманист. Горький тоже гуманист. Так, в годы Октябрьской революции он пытался добиваться, чтобы этот переворот был человечным (без переборов и крови), и стремился остановить любое насилие. И в этом смысле Горький был тем сдерживающим началом, которое останавливало вакханалию революционного безрассудства.

— Сегодня много спорят о Александре Солженицыне. Не так давно главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков выступил за то, чтобы исключить его произведения из школьной программы. Как вы к этому относитесь?

— Я не согласен с таким нетерпимым отношением. Конечно, могут быть разные подходы к его произведениям. Но я считаю, что «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» — это классика. Их необходимо прочитать каждому человеку для того, чтобы понять, что происходит в России. Это прекрасные книги. Они сыграли огромную роль в развитии нашей литературы в постсоветскую эпоху.

— Вы литературовед, философ, писатель, журналист. Назовите собственные книги, которые сегодня вам хотелось бы додумать и дописать.

— Я написал книгу «Американская литература XX века», которая легла в основу моей докторской диссертации. Когда работал над ней, не встречался ни с одним американским писателем. Потом я имел возможность со многими из них встретиться. А это уже несколько иной угол зрения на данную проблему. Я хотел бы завершить эту книгу прежде всего потому, что американская литература показывает пример очень большой гибкости в своем развитии и умения преодолевать те или иные родимые пятна.

Я также хотел бы написать книгу о русской и об американской литературе — это параллельные истории. Русская литература богата своими традициями, уходящими в далекие времена от Протопопа Аввакума. Отечественная литература укоренена в самом народе, в русском этносе, она развивалась вместе с русским языком. Говорят, что Пушкин учился не у Арины Родионовны, а у западных писателей. Это верно, но все-таки пушкинская метафоричность опирается на его крепостную наставницу.

А у американцев литература родилась как часть развития, как часть протеста против королевской власти и засилья католицизма. Она была основана на стремлении раскрепоститься, что было связано с осмыслением христианской традиции. В отличие от американской литературы, русская, как и европейская, основана на фольклорном начале. Поэтому в русских сказках, также как и в немецких, и французских, есть что-то общее. В этом смысле русскую литературу можно назвать глубоко европейской.