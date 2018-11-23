Издательство Татьяны Покопцевой ищет средства на бесплатную детскую газету

Благотворительное издательство Татьяны Покопцевой подготовило проект бесплатного культурно-эстетического издания для детей «Твоя газета». Новое СМИ расскажет ребятам от 8 до 12 лет об искусстве, традициях, этикете и культуре разных стран. Средства на печать тиража авторы собирают методом краудфандинга на сайте «Планета.ру».

Татьяна Покопцева, основатель издательства и автор международного проекта «Музей Современной российской культуры»:

Будучи мамой, я вижу острую необходимость культурно-эстетического воспитания детей в семьях любого достатка и социального положения. Поэтому я создала детскую газету. Пока она выходит в интернете, потому что постоянно не хватает средств на печать. Но мы хотим сделать ее настоящей, живой, печатной и, при этом, бесплатной.

Издательство Татьяны Покопцевой — это петербургский благотворительный проект в поддержку популяризации чтения. Издательство стремится создать доступную среду для знакомства людей с книгами. Ему принадлежат идеи «Открытой библиотеки» с обменом книгами в торговых комплексах города и акции с цитатами о важности чтения на футболках звезд.

Первые номера «Твоей газеты» доступны на сайте издательства. Помочь издателям с печатью тиража можно на сайте «Планета.ру».