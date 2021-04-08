В Общественной коллегии по жалобам на прессу появилось молодежное крыло

Одно из последних заседаний коллегии рассматривало жалобу студентов журфака МГУ. Именно тогда родилась идея создания молодежного подпроекта, который стартовал в 2021 году. На сегодняшний день в нем участвует около 50 человек — студенты факультетов журналистики четырех вузов (НИУ «Высшая школа экономики», МГУ, РГГУ, Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета), а также Мастерской кризисной журналистики.

Молодежный подпроект работает так же, как и сама коллегия. Его участники получают набор документов к очередному заседанию. Единственное, что не предоставляется участникам, — это мнения экспертов, которые готовятся по специальным заказам председательствующего в заседании. Сопредседатель коллегии и автор молодежного проекта Юрий Казаков объясняет это тем, что молодые должны дойти до решения самостоятельно, не оглядываясь на старших.

Одним из последних обращений, которое параллельно рассматривали коллегия и ее молодежный подпроект, была жалоба на общественно-политическую газету Семилукского района Воронежской области «Семилукский вестник». Заявители утверждали, что изложенные в статье «Родина» грязи» факты не соответствуют действительности. Наиболее активно себя проявили студенты факультета журналистики МГУ, которые подготовили свой развернутый ответ (приводим его с небольшими сокращениями):

«…Проанализировав статью, наша команда пришла к выводу, что заявление автора жалобы о том, что в статье присутствуют нарушения «Кодекса профессиональной этики журналиста», неубедительно. В материале не утверждается напрямую, что именно ООО «Родина» загрязняет окружающую среду. Кроме того, автор статьи ссылается на слова свидетеля, фермера Меремьянина, чье хозяйство находится неподалеку от места выброса производственных отходов. Он заявляет, что проведенное исследование рыбы из местного водоема показало, что она непригодна для употребления в пищу. Фермер также утверждает, что выбросы воды с добавлением химикатов отравляют почву, что впоследствии вредит растительности и скоту. Автор статьи, в свою очередь, высказывает лишь предположения и задает риторические вопросы, именно поэтому обвинить его в распространении ложной информации, а тем более в отказе от удаления якобы клеветнического материала, на наш взгляд, нельзя. Более того, автор доводит до сведения аудитории тот факт, что Роспотребнадзор не обнаружил нарушения норм СанПиНа, но в то же время «роспотребовцы» отказывались отвечать на вопросы об очистных сооружениях, используемых ООО «Родина».

На открытом заседании коллегии представители «Родины» заявили о том, что редакция «Семилукского вестника» хотела взять комментарий у противоположной стороны, однако поставила условие: комментарий должен был «подвергнуться» редактированию. Поэтому «Родина» отказалась от публикации. Наша команда не понимает, почему из-за «стандартной процедуры правки материала» «Родина» отказалась от сотрудничества (руководство организации тем самым не дало читателям газеты узнать противоположное мнение). С нашей точки зрения, редакция поступила правомерно, отказав организации в публикации их комментария без редактирования, так как проверка на лексические и грамматические ошибки является обычной процедурой перед выпуском материала.

Решение: На наш взгляд, газета «Семилукский вестник» не нарушила нормы профессиональной журналистской этики. Оценить профессионализм главного редактора Волкова В.В. мы, в свою очередь, не можем, так как эта процедура не входит в компетенцию коллегии».

Студенты Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета также включились в работу молодежного подпроекта.

«Очень полезный опыт для любого начинающего журналиста, — говорит Маргарита Хасанова. — Ты своими глазами видишь, как принимаются решения, участвуешь в обсуждении, слушаешь мнения ребят из разных вузов. Это поможет познакомиться с нюансами профессии, получить новые знания. А главное — практический опыт, это особенно важно, так как занятия в университете проходят обычно с упором на теорию и не позволяют студентам узнать профессию журналиста изнутри. Мы можем спокойно высказывать свое мнение, зная, что никто не осудит, наоборот, внимательно выслушают и дадут профессиональную оценку ситуации».