ЖУРНАЛИСТ и СПбГУ запустят молодежную редакцию

Июнь и июль выдались жаркими: множились СМИ-иноагенты, проводились обыски, загадочно публиковались и исчезали статьи, платформы выпускали обновления и ставили в тупик медийщиков. Хорошие новости — остался всего месяц, а если мы выживем этим летом, то с нами уже ничего не случится. Чтобы выживать с пользой, вводим экспериментальный формат: весь наш диджитал-контент (да-да, на сайте и во всех соцсетях) первые две недели августа будет выпускать молодежная редакция.

Объявляем запуск проекта — коллаборации ЖУРНАЛИСТА и Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ.

Наталья Налитова, главред сайта журнала:

В этом году мы решили сломать рамки и дать нашим практикантам больше пространства для творчества.

Для студентов это отличная возможность заявить о себе, попробовать себя в разных ролях и прочувствовать профессию, ведь в ближайшие две недели за их самостоятельной работой будет наблюдать не куратор практики, а большая аудитория профессионального издания.

Для нашего журнала это шанс выйти из зоны комфорта, найти новые форматы, темы и точки соприкосновения с аудиторией.

А для читателей этот эксперимент — возможность увидеть, чем живут и интересуются начинающие журналисты и заглянуть в будущее профессии.