Молодая кровь: зачем «Петербургскому дневнику» молодежная редакция?

В начале октября в газете «Петербургский дневник» начала работать молодежная редакция
ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором издания Кириллом Смирновым и его заместителем Антоном Ратниковым о том, зачем «Петербургскому дневнику» редакция, состоящая из студентов, сложно ли было в нее попасть и чем стажеры занимаются сейчас.
— Как в «Петербургском дневнике» появилась молодежная редакция?
Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»:
— Еще с советских времен в СМИ распространена практика привлечения молодежи в редакцию. Например, из такой редакции газеты «Смена» вышло много состоявшихся, маститых журналистов. А у нас эта мысль появлялась на протяжении нескольких лет. Но сейчас мы всерьез задумались о реформе работы социальных сетей и сайта и вспомнили о нашей давней идее.
— Зачем газете молодежная редакция?
— «Петербургский дневник» хочет выходить на другие аудитории — более молодых читателей. А о том, что интересно молодежи, должна говорить сама молодежь. Так мы сможем получить дополнительную аудиторию, которую изданию еще нужно завоевать и заинтересовать своими медиапроектами. Также мы понимаем, что повестка будет меняться, если мы хотим быть актуальными.
— Молодежная редакция работает отдельно от основной или есть интеграция?
— Мы хотим, чтобы все работали вместе. Но вопрос о том, насколько хорошо это может быть реализовано в кратчайший срок, остается открытым. Наиболее проявившие свои способности представители молодежной редакции будут внедрены в штат основной редакции. Но сначала нужно набраться навыков, понять, что редакция — живой механизм, который должен действовать постоянно.
— Чему научатся студенты в процессе работы в молодежной редакции?
— Наша задача — дать сугубо практические навыки. Научить стажеров ремеслу: умению ходить на мероприятия, оперативно писать, работать с современными технологиями. Особых знаний мы дать не сможем. Это больше длинный мастер-класс по обучению внутренней части профессии. Мне кажется полезным то, что студенты смогут увидеть реальную ситуацию в профессии в начале своего пути.
— Сколько по времени будет существовать молодежная редакция?
— Этот пилотный проект будет работать до декабря. Но если мы поймем, что опыт был удачным, то будем собирать второй и третий созывы.
— В каком формате работает редакция сейчас?
— У нас есть вебинары, на которых общаются студенты и редакция. На них корреспонденты заявляют темы материалов, отрабатывают их. Бывают личные встречи. Молодые стажеры проходят весь тот путь, который каждый день проходит профессиональный журналист.
— Как вы сейчас оцениваете работу редакции?
— Прошло еще мало времени, у меня пока нет мнения по этому поводу. Но я не исключаю того, что у ребят могут не оправдаться ожидания от участия. Ведь всегда, когда человек приходит в профессию, он ее романтизирует. У многих присутствует юношеский максимализм, хочется получить что-то сверхзначимое от того, чем занимаешься. Но в конечном счете мы все равно приходим к тому, что это ежедневная рутинная работа. Другое дело, как ты к рутине относишься. Если она начинает утомлять, то нужно задуматься, правильно ли ты выбрал профессию. Может, кто-то из студентов поймет, что журналистика — не его дело и пойдет в рекламу, маркетинг, другую сферу.
Но мне бы хотелось, чтобы молодежи в редакции «Петербургского дневника» было больше. Когда я начинал работать, средний возраст сотрудников редакции был за 40 лет, сегодня — меньше 30 лет. Надеюсь, средний возраст у нас снизится еще больше. В моем представлении ежедневная журналистика — профессия для молодых людей. А вот делать аналитические и экспертные тексты — удел людей, которые давно в профессии.
— То есть вы готовы взять в штат сотрудника в возрасте 18-19 лет?
— Не вижу к этому никаких препятствий. Если он дисциплинирован, готов работать и совмещать это с образовательным процессом, то почему нет.
Антон Ратников, заместитель главного редактора газеты «Петербургский дневник», рассказал о том, как отбирали участников молодежной редакции и поделился впечатлениями о первых неделях работы:
— Всего к нам пришло больше 40 заявок, а мест в школе мы решили сделать не более 10. Мы смотрели на качество работ. Они были разные, отличались по жанрам, по качеству. Начиная от материалов, которые, отредактировав можно поставить на сайт «Петербургского дневника», заканчивая текстами, над которыми хотелось смеяться. Не со злобы, просто было много интересных ошибок. Но даже отобрать 10 студентов было сложно, и не все достойные смогли попасть в окончательный пул участников молодежной редакции.
Кстати, нам писали не только студенты. Подавали заявки женщины 35 и 55 лет. Вторая заканчивала партийные журналистские курсы и хотела переучиться. Но мы сказали, что по правилам конкурса место ей не можем предоставить, но задумаемся о похожем проекте для более великовозрастных людей.
Уже прошло несколько планерок и несколько встреч. Появилась рубрика молодежной редакции на сайте, опубликовано несколько текстов. Каждый день появляются новые. Впечатления позитивные, тексты чаще радуют, чем расстраивают. Средний уровень работ намного выше, чем можно было ожидать. Мне бы так и хотелось работать, потому что мы воспринимаем ребят из молодежной редакции не как студентов, а как начинающих журналистов. Мы хотим не научить писать, а дать понять журналистский процесс работы.