Молодая кровь: зачем «Петербургскому дневнику» молодежная редакция?

ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором издания Кириллом Смирновым и его заместителем Антоном Ратниковым о том, зачем «Петербургскому дневнику» редакция, состоящая из студентов, сложно ли было в нее попасть и чем стажеры занимаются сейчас.



— Как в «Петербургском дневнике» появилась молодежная редакция?

Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник»:

— Еще с советских времен в СМИ распространена практика привлечения молодежи в редакцию. Например, из такой редакции газеты «Смена» вышло много состоявшихся, маститых журналистов. А у нас эта мысль появлялась на протяжении нескольких лет. Но сейчас мы всерьез задумались о реформе работы социальных сетей и сайта и вспомнили о нашей давней идее.

— Зачем газете молодежная редакция?

— «Петербургский дневник» хочет выходить на другие аудитории — более молодых читателей. А о том, что интересно молодежи, должна говорить сама молодежь. Так мы сможем получить дополнительную аудиторию, которую изданию еще нужно завоевать и заинтересовать своими медиапроектами. Также мы понимаем, что повестка будет меняться, если мы хотим быть актуальными.

— Молодежная редакция работает отдельно от основной или есть интеграция?

— Мы хотим, чтобы все работали вместе. Но вопрос о том, насколько хорошо это может быть реализовано в кратчайший срок, остается открытым. Наиболее проявившие свои способности представители молодежной редакции будут внедрены в штат основной редакции. Но сначала нужно набраться навыков, понять, что редакция — живой механизм, который должен действовать постоянно.

— Чему научатся студенты в процессе работы в молодежной редакции?

— Наша задача — дать сугубо практические навыки. Научить стажеров ремеслу: умению ходить на мероприятия, оперативно писать, работать с современными технологиями. Особых знаний мы дать не сможем. Это больше длинный мастер-класс по обучению внутренней части профессии. Мне кажется полезным то, что студенты смогут увидеть реальную ситуацию в профессии в начале своего пути.

— Сколько по времени будет существовать молодежная редакция?

— Этот пилотный проект будет работать до декабря. Но если мы поймем, что опыт был удачным, то будем собирать второй и третий созывы.

— В каком формате работает редакция сейчас?

— У нас есть вебинары, на которых общаются студенты и редакция. На них корреспонденты заявляют темы материалов, отрабатывают их. Бывают личные встречи. Молодые стажеры проходят весь тот путь, который каждый день проходит профессиональный журналист.

— Как вы сейчас оцениваете работу редакции?

— Прошло еще мало времени, у меня пока нет мнения по этому поводу. Но я не исключаю того, что у ребят могут не оправдаться ожидания от участия. Ведь всегда, когда человек приходит в профессию, он ее романтизирует. У многих присутствует юношеский максимализм, хочется получить что-то сверхзначимое от того, чем занимаешься. Но в конечном счете мы все равно приходим к тому, что это ежедневная рутинная работа. Другое дело, как ты к рутине относишься. Если она начинает утомлять, то нужно задуматься, правильно ли ты выбрал профессию. Может, кто-то из студентов поймет, что журналистика — не его дело и пойдет в рекламу, маркетинг, другую сферу.