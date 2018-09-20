ВЦИОМ: молодежь узнает новости из соцсетей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, что новостями в социальных сетях в основном интересуется молодежь от 18 до 24 лет — 56 %, доля респондентов в возрасте от 60 лет и старше составляет всего 27 %.

Новостные статьи в СМИ читают 43 % людей старшего возраста. По данным центра, 39 % россиян узнают о происходящем в мире из соцсетей, а 38 % опрошенных предпочитают читать новости в медиаресурсах.

Аналитики центра отмечают, что 49 % жителей Москвы и Санкт-Петербурга интересуются новостным контентом в СМИ, тогда как среди жителей небольших городов и сел эта доля составляет по 35 %. Низкий интерес к чтению новостей выразили люди с неполным средним образованием — 17 % из них потребляют контент в соцсетях и 24 % в СМИ.

За блогами и популярными статьями в интернете следят четверть опрошенных. Наиболее активной аудиторией блогов являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (36 %), россияне с высшим образованием и жители Москвы и Санкт-Петербурга, на которых приходится по 33 %.

Иллюстрация: shutterstock.com