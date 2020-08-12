YouTube-блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к гостайне

Блогер Андрей Пыж обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и распространении этих сведений. Согласно ст. 283.1 УК, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Блогер и ведущий YouTube-канала Urbanturizm Андрей Пыж, известный также как МШ или Андрей Няшный, взят под стражу и находится в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«С четверга он находится в «Лефортово». Он сказал нам, что его задержали в Москве. Сутки он провел в изоляторе на Петровке, после суда его перевели в «Лефортово». Задерживали его довольно жестко, но не били. К сожалению, нам запрещено говорить об уголовном деле. Он очень крепкий парень и интересный человек, очень обрадовался нашему приходу, потому что целую неделю сидел, к нему никто не приходил. Он оказался в полном вакууме, не понимая, что происходит», — рассказала Литвинович РБК.

Она также отметила, что Пыж до сих пор не получал никаких передач или денег, так как его родственники до сих пор не знали, где он находится, а потому не могли его поддержать.

«Андрей Пыж был арестован по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. — РБК) до 5 октября 2020 года», — сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда.

Согласно данным судебной картотеки, решение об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу в отношении Пыжа было вынесено Мещанским районным судом 6 августа (в тот же день об аресте сообщил Telegram-канал «Судебные кроссовки»). В материалах дела отмечается также, что арестованный обвиняется по ч. 2 ст. 283.1 (пункт «д») Уголовного кодекса, то есть в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сопряженном с распространением этих сведений или перемещением носителей таких сведений за пределы России. Таким образом, обвиняемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Telegram-канал Baza сообщил об аресте блогера утром 12 августа, отметив, что друзья Пыжа не могли связаться с ним с 5 августа. При этом Baza отметила, что дома у Пыжа прошел обыск. По данным издания «Открытые медиа», Пыж арестован по запросу ФСБ.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

