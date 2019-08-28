YouTube добавил особую отметку к государственным каналам

Видеохостинг YouTube стал добавлять новые информационные панели к видеороликам и каналам, которые являются государственными или финансируются государством, пишет TechCrunch.

Новая функция появилась на YouTube в 2018 году. На сегодняшний день она развернута в США, Великобритании, Ирландии, Индии, Германии, Франции, Италии, Испании, Польше и Гонконге. Благодаря информационным панелям пользователи могут получить краткие сведения о финансировании издателя и перейти на информационную статью о нем в Википедии. К примеру, на американском YouTube их можно увидеть на видеороликах, которые загружены BBC, «Голосом Америки» и Национальным общественным радио.

Представители видеохостинга отмечают, что панели не будут отображаться в результатах поисковой выдачи YouTube и никак не повлияют на функции видео или право на монетизацию.

В марте этого года видеохостинг начал тестировать инструмент проверки фейковых новостей. Информационные панели с ярлыками «Hoax Alert» (Ложная тревога) и «Fake» (Подделка) стали появляться рядом с темами, которые «подвержены дезинформации». Позднее видеохостинг также внес изменения в отображение числа подписчиков на каналах, сообщало издание The Verge.