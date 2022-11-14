YouTube и Telegram лидируют по бюджетам рекламных интеграций в 2022 году

Популярность Telegram у рекламодателей выросла более чем в два раза за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом. Средняя цена одной рекламной интеграции увеличилась примерно на 30%, стоимость одного контакта в зависимости от количества подписчиков варьируется от 0,1 до 5 руб. Такие данные приводят аналитики коммуникационного агентства Win2Win Communications.

Эксперты Win2Win Communications также отмечают рост цен на рекламные интеграции в соцсети VK по сравнению с 2021 годом. Особенно вырос сегмент «VK Клипов», который забрал практически все рекламные бюджеты вертикального видео у TikTok: «На сегодняшний день, по сути, эта площадка является единственной альтернативой TikTok», — говорится в исследовании.

В целом стоимость рекламной интеграции сильно зависит от владельца канала/сообщества, указывают в Win2Win Communications. Каналы, за которыми стоят инфлюенсеры, а также их личные профили стоят в разы дороже, чем просто тематические сообщества, которые публикуют контен: «Но даже в таком случае все зависит от конкретного инфлюенсера — играют роль уровень известности, охваты и показатели вовлеченности, качество и лояльность аудитории, уникальность контента и другие факторы», — подчеркивают в агентстве.