YouTube-канал «вДудь» признали экстремистским в Белоруссии

Ряд роликов YouTube-канала «вДудь» признаны в Белоруссии экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция YouTube-канала «вДудь» в виде роликов «Комиссаренко...», «Как жить...» и «...главное медиа» признана экстремистскими материалами», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

В ГУБОПиК МВД обратили внимание на то, что «хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы, чаты и другие ресурсы, признанные экстремистскими, преследуются по закону».