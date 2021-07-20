YouTube — лидер по количеству запросов Роскомнадзора на удаление контента

В Роскомнадзоре сообщили, что компании Google было направлено более 24 тыс. требований об удалении нежелательного контента. Из них сервисом не было удовлетворено около 5 тыс. запросов — YouTube является лидером по этому показателю.

Как утверждает ведомство, в видео содержались «материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира, пронаркотический и другой социально опасный контент».

Также Роскомнадзор заявил, что сервис не удалил девять материалов, содержащих фейки. По информации ведомства, с начала года в отношении Google было составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Суд рассмотрел три, и общая сумма штрафа составила 6 млн руб.