YouTube начал скрывать дизлайки

YouTube начинает скрывать количество дизлайков под опубликованными видео. Об этом сообщается в блоге компании.

Зрители по-прежнему смогут оставлять отметки «Не нравится», чтобы выражать свое мнение и влиять на рекомендации. Однако теперь статистика с дизлайками будет доступна лишь авторам контента. Публично будут отображаться только положительные оценки.

По мнению компании, это позволит защитить от риска атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов.

Нововведение принимается по итогам проведенного компанией эксперимента. Сервис рассматривал три варианта: скрыть как счетчик лайков, так и дизлайков; усложнить возможность поставить дизлайк, добавив дополнительные действия; полностью удалить лайки и дизлайки.