YouTube начнет выпускать интерактивные шоу c альтернативным сюжетом

YouTube разрабатывает интерактивные проекты, в которых пользователи сервиса смогут принимать решения за героя и влиять на развитие сюжета. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

Разработкой интерактивных программ займется подразделение под руководством Бена Реллеса, который управляет созданием контента на YouTube. Компания планирует анонсировать проекты в ближайшее время.

Ранее YouTube уже экспериментировал с интерактивной рекламой. Руководитель подразделения производства оригинальных шоу YouTube Originals Сюзанна Дэниелс (Susanne Daniels) заявила, что у компании теперь есть «новые инструменты и возможности для создания многоуровневых интерактивных историй».

В The Verge отметили, что компания сделала первый шаг к производству интерактивного контента, который теоретически позволит сервису конкурировать с Netflix.

В декабре Netflix выпустил свой первый интерактивный проект «Бандерснэтч», а в марте анонсировал интерактивное семейное шоу «Ты против дикой природы». Тогда же Bloomberg сообщил, что YouTube прекратит создавать дорогостоящие шоу под брендом YouTube Originals, но представитель компании опроверг эти данные.