YouTube наложил ограничения на каналы «Новой газеты», Sota.Vision и Ильи Яшина

YouTube ограничил сегодня доступ к стриму «Новой газеты» и «ОВД-Инфо», к видео на канале Sota.Vision и к блогу политика Ильи Яшина. Представители каналов предположили, что это из-за ссылок на проект «Умное голосование» Алексея Навального.

Команда YouTube передала представителям «Новой газеты», что решение ограничить доступ к стриму было не из-за ссылки на «Умное голосование». Представители сервиса сообщили: «Повторная проверка показала, что ваш контент не нарушает наши правила, а именно принципы сообщества».

Позднее видеохостинг также снял ограничения с канала Ильи Яшина, об этом он написал в своем Twitter. Sota.Vision также написала, что YouTube разблокировал ссылку на сайт Умного голосования-2019 в их архивном видео.