YouTube планирует разрешить издателям продавать подписки на их ресурсы через платформу

YouTube разрабатывает инструмент для медиа, который позволит им продавать подписки на принадлежащие медиа цифровые ресурсы через свои каналы YouTube. YouTube еще в апреле сообщил издателям, что он планирует начать тестирование инструмента продаж подписки до конца этого года. Представитель YouTube отказался от комментариев, сообщает Digiday.

Разработка инструмента является частью участия YouTube в инициативе Google News — программе, которую YouTube сформировал в марте 2018 года для поддержки новостной индустрии. Некоторые детали системы продажи еще не утверждены, например, процент сделки, который будет отходить YouTube, или информация, которая будет передана издателям о подписчике, сообщают представители медиа.

Инструмент продажи подписок YouTube для издателей будет напоминать инструмент членства в канале, который компания ввела в июне 2018 года для каналов. Инстурмент позволяет предлагать дополнительные услуги, такие как эксклюзивный доступ к прямым трансляциям, людям, которые платят ежемесячную плату. Новая система позволит людям через YouTube платить за доступ к контенту, который находится за пейволом на сайте или в приложениях конкретного издателя.

Издатели не уверены, что значительная часть их аудитории YouTube будет платить за подписку на другие ресурсы. Но они отмечают, что инструмент продажи подписки имеет некоторую рекламную ценность. «Это новая маркетинговая возможность для нас», — сказал один из руководителей издательства.

Издатели ожидают, что YouTube будет делиться информацией о подписчиках, такой как имена подписчиков и адреса электронной почты, с издателями. Получение адресов электронной почты подписчиков позволит издателям устанавливать прямые отношения с подписчиками, которых они получают от платформы.