Youtube потратит $7 млн на поддержку журналистов

мая 11, 2021

YouTube потратит 7 миллионов долларов на финансирование двух новых программ, которые помогут журналистам создавать контент для видеохостинга.

Первая программа предлагает обучение видеопроизводству и развитию предпринимательского бизнеса. YouTube будет предоставлять гранты по всему миру на сумму до 50 000 долларов для 40-60 журналистов.

Вторая программа фокусируется на помощи digital-first изданиям в построении устойчивых бизнес-моделей на YouTube. Им предоставят 20-30 грантов на сумму до 200 000 долларов. Ньюсрумы получат доступ к специалистам, которые помогут им изучить лучшие практики видеожурналистики.

YouTube инвестирует в эти программы, потому что его пользователи хотят больше видео от авторитетных журналистов, сказал Тим Кац, глава новостных партнерств YouTube:

Мы видим, как наши пользователи приходят на платформу и ищут новости. Мы считаем, что дать им доступ к новостям и информации от авторитетных источников — зона нашей ответственности. 

Источник: Axios
Иллюстрация: shutterstock.com
 
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