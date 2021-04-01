YouTube предложил скрывать дизлайки для борьбы с токсичными комментариями

Видеохостинг YouTube в ближайшие недели будет тестировать новую функцию, которая позволит авторам роликов скрывать количество поставленных им дизлайков. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте YouTube.

«После сообщений создателей видео о целенаправленных дизлайк-атаках мы начали тестировать несколько дизайн-решений, которые не показывают другим пользователям количество дизлайков», — говорится в сообщении.

Участники эксперимента в ближайшие недели могут увидеть у себя в аккаунтах одно из таких решений. В нем, как и прежде, видно количество лайков, которые зрители поставили под видео. Однако количество негативных оценок скрыто.

В YouTube отметили, что авторы размещенного видео смогут видеть количество дизлайков, скрыты они будут только для других пользователей хостинга. «Участвующие в эксперименте зрители все так же смогут оставлять лайки или дизлайки, чтобы оставить отзыв для автора и помочь с настройками рекомендаций YouTube», — добавили в сервисе.

Ранее на YouTube была возможность ограничивать показ дизлайков под отдельными роликами, но вместе с этим не показывались и положительные оценки зрителей. Кроме того, авторы каналов могут отключать возможность комментирования видео.