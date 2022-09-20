YouTube-проект «Ещенепознер» уходит в «длительный отпуск»

YouTube-проект «Ещенепознер» приостанавливает работу на неопределенный срок. Об этом его автор Николай Солодников рассказал в сообщении на своем Telegram-канале. Он объяснил это тем, что «творческой группе, которая напряженно работала почти 4 года, необходимо заняться своими личными проектами».

Также Солодников добавил, что о сроках возобновления съемок проекта «Ещенепознер» «пока ничего сказать не может». «Это будет точно длительный отпуск», — подытожил журналист.

При этом создатель «Ещенепознера» сообщил, что планирует в ближайшее время запустить новую еженедельную программу — «на новом канале и с новой командой». Подробностей о шоу Николай Солодников пока не раскрывает.

Проект «Ещенепознер» появился в 2018 году. Его автор — петербургский искусствовед Николай Солодников. В рамках программы Солодников беседовал с различными деятелями культуры, политиками, режиссерами и музыкантами.