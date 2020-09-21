YouTube расширит штат модераторов контента

YouTube увеличит количество сотрудников — модераторов контента, так как алгоритмы оказались слишком жесткими. За время пандемии видеохостинг автоматически заблокировал почти 11 млн видео, хотя для этого не всегда были основания.

Перед началом пандемии фильтрацией контента в компании занимались порядка 10 000 человек. Во время ограничений контент в основном модерировал искусственный интеллект, в итоге число заблокированных роликов увеличилось вдвое, и очень часто на это не было логичных объяснений. YouTube разобрался в ситуации и принял решение увеличить число сотрудников, чтобы быстрее и качественнее проверять контент.

Значительно выросла и доля роликов, блокировка которых была отменена после апелляции. Около 160 000 видео снова оказались доступны на сервисе. У алгоритмов, отвечающих за модерацию, были расширены вводные по препятствованию разжиганию розни, жестокости или распространению опасного контента и дезинформации, поэтому количество заблокированного контента оказалось вдвое больше обычного.

Директор по продукту YouTube Нил Мохан поясняет, что больше половины из 11 млн видео на момент блокировки не имели ни одного просмотра от настоящего пользователя YouTube, а больше 80% удаленных роликов имели меньше 10 просмотров. Новая технология предполагает совместную работу людей и машин. Алгоритмы будут определять потенциально неприемлемые видео, а модераторы будут просматривать помеченные машиной ролики и принимать по ним решения.

Ранее YouTube не распознал рекламу с порнографическим содержанием. В мобильном приложении пользователи заметили неподобающее фото, выступившее превью для рекламы мужского препарата.