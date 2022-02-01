YouTube разблокировал каналы «Русского Радио» и группы «Земляне». Они снова стали доступны.

Со стороны YouTube блокировка объяснялась нарушением норм сообщества и обращением неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале «Русского Радио».

«Русским Радио» на адрес видеохостинга были направлены все соответствующие документы, подтверждающие правомерность публикации спорного контента. Также 24 января Роскомнадзор направил администрации YouTube письмо с требованием снять все наложенные ограничения на каналы «Русского Радио» и группы «Земляне» и дать разъяснения о причинах блокировки.

Как сообщает 31 января «Интерфакс» со ссылкой на «Русскую медиагруппу», блокировка была снята еще 29-го числа. Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют, уточнили в холдинге.