YouTube удалил более 9 тыс. каналов и 70 тыс. видео о ситуации на Украине

Видеохостинг YouTube удалил более 9 тыс. каналов и 70 тыс. видео, рассказывающих о происходящем на Украине. В сервисе объяснили это неприемлемостью контента, связанного с агрессией и насилием, пишет The Guardian со ссылкой на главу отдела контроля производства Нила Моэна.

Он отметил, что причиной удаления роликов и каналов стало нарушение требований к контенту, размещаемому на платформе YouTube. Он назвал ситуацию на Украине «масштабным событием, связанным с агрессией и насилием», которые не приемлет видеохостинг. Большинство каналов предлагало информационную картину, излагаемую российским правительством или лицами, действующими от лица российского правительства.